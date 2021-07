Fuga di gas nel Golfo del Messico: il cerchio di fiamme sembra un ‘occhio di fuoco’

Una fuga di gas da un pipeline sottomarino ha provocato un ‘occhio di fuoco’ nel golfo del Messico. Il terribile incendio è avvenuto a 150 metri dalla piattaforma petrolifera di Ku-Maloob-Zaap, a largo della penisola dello Yucatan, ed è stato domato dopo cinque ore e mezza.

La Pemex, la società petrolifera che gestisce la piattaforma, ha assicurato che non vi sono stati feriti e le operazioni hanno ripreso normalmente. Le immagini del cerchio di fiamme, che visivamente è apparso come un terribile ‘occhio di fuoco’ sono diventate immediatamente virali in rete.

Intanto il capo dell’agenzia messicana per l’ambiente (Asea), Angel Carrizales, ha detto che non vi sono state petrolio in mare. Pemex è una delle compagnie petrolifere più indebitate del mondo. Il suo ex boss Emilio Lozoya è stato incriminato per corruzione ed è estradato l’estate scorsa dalla Spagna al Messico.