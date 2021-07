Bollettino coronavirus 3 luglio: 932 contagi, 22 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 3 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 3 luglio, dichiara 932 nuovi contagi e 22 decessi

Le Regioni

Lazio, 85 casi ed Rt a 0,6

Nel Lazio su quasi 8mila tamponi (-215) e quasi 19mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 85 nuovi casi positivi (+21), 3 decessi (-2), i ricoverati sono 155 (-7). I guariti sono 180, le terapie intensive sono 40 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%. I casi a Roma città sono a quota 51. L’rt in calo allo 0,6 e incidenza sotto i 10 ogni 100mila abitanti.

65 nuovi casi e nessun morto in Emilia-Romagna

Sessantacinque positivi più di ieri, nessun morto e 14 persone in meno negli ospedali dell’Emilia-Romagna. Il bollettino della pandemia in regione segnala anche che nelle ultime 24 ore sono stati fatti 22.556 tamponi e che alle 13 dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 3.922.077 dosi e 1.476.813 sono le persone che hanno completato il ciclo di immunizzazione. Dei nuovi contagi, 23 sono asintomatici e tra le province al primo posto ci sono Reggio Emilia e Bologna (compreso il circondario imolese) con 13 casi. I guariti sono 99 in più, i contagi attivi 34 in meno (2.673, il 93% in isolamento). I pazienti in terapia intensiva sono stabili a 22, 161 quelli negli altri reparti Covid (-14).

In Toscana 50 nuovi casi, 3 i decessi

In Toscana sono 50 i nuovi casi di contagio da Covid (tutti confermati con tampone molecolare), che portano il numero totale a 244.435 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 235.960 (96,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.445 tamponi molecolari e 10.716 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,3% è risultato positivo. Sono invece 4.056 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.601, -5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 103 (2 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un’età media di 64,7 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 50 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (16% ha meno di 20 anni, 48% tra 20 e 39 anni, 26% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

In Piemonte 35 positivi – 44 ricoverati

In Piemonte sono 35 i nuovi casi di Covid segnalati dal bollettino quotidiano dell’Unità di crisi della Regione. I tamponi processati sono 24.818, di cui 20.420, con un tasso di positività dello 0,1%. Nessun decesso, per il quinto giorno consecutivo. I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (-2 rispetto a ieri), negli altri reparti 97(-42). Le persone in isolamento domiciliare sono 648, i guariti +45.

Basilicata, 11 contagi e nessun decesso

In Basilicata sono 11 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 538 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino in cui non risultano lucani guariti nelle ultime 24 ore. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 17 (+1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 692 (+10).

Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.703 dosi. Finora sono 300.718 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (54,4 per cento) e 160.939 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (29,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 461.657. I residenti in Basilicata sono 553.254.

