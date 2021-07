Domande sbagliate al concorso, annullata prova dell’Agenzia delle Dogane

Rilevate concorso 900 domande sbagliate su 5mila della banca dati per le prove preselettive. “Garantiremo a tutti parità di trattamento”

Annullata l’ultima sessione di prova del concorso di funzionario amministrativo dell’Agenzia delle dogane dello scorso 25 giugno. La causa sarebbe dovuto al fatto che all’interno del test erano presenti numerose domande errate, come testimoniate dai partecipanti all’esame.

Lo rivela La Repubblica che racconta come, nella banca dati con i 5mila quiz predisposti dalla società, dai quali sarebbero poi stati estratti i 50 sottoposti ai candidati al concorso, ne sarebbero risultati quasi 900 sono risultati sbagliati. Non solo, era stata loro vietata la possibilità di utilizzare un blocco di appunti e una penna per affrontare i quiz di logico. La protesta è sormontata sui social e da qui le verifiche.

“Quando ci siamo resi conto con i nostri tecnici che c’erano degli errori – fanno sapere dall’Agenzia – ne abbiamo eliminati circa 900 e li abbiamo pubblicati. Abbiamo anche invitato i candidati a segnalarci le eventuali inesattezze a un indirizzo di posta elettronica dedicato”

LEGGI ANCHE: Alitalia, la Commissione Europea approva gli aiuti per 39,7 mln di euro



Sarebbe ora prevista la seconda parte dei testi, il 12 luglio, esame che continuerà per i successivi cinque giorni. “Vogliamo rassicurare che gli errori non sono invalidanti e che, come tali, verranno eliminati dal conteggio non solo per chi ha partecipato a quella giornata di preselezione, ma a tutti: il calcolo verrà fatto su 49 risposte, non più su 50. Alleggeriremo le criticità per tutti” fanno sapere dall’Agenzia.

LEGGI ANCHE: Vaticano, rinvio a giudizio per cardinale Becciu e altri 9



Intanto il ministero ha dato indicazioni di assumere il doppio della quota prevista all’inizio, ovvero circa 460 persone per la seconda area e 730 per la terza area. Quindi la quota di nuovi dipendenti pubblici raggiungerebbe dunque le 2.500 unità.