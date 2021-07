Lite in un bar, in tre aggrediscono un 29enne armati di machete e coltello

Un uomo è stato ferito alla gola con un machete durante una lite in un bar ad Anzio, vicino Roma. Sul posto la polizia. È accaduto poco dopo mezzanotte. L’uomo è stato ferito al collo. L’aggressore è scappato in auto con altre persone. Il ferito, un cittadino albanese, è stato operato e non è in pericolo di vita.

È accaduto nella notte tra sabato e domenica, all’origine del litigio un’affermazione sboccata: “Se devi perdere tempo in bagno a masturbarti fallo a casa tua”. La discussione in un bar in via Re Latino, una delle strade principali di Lavinio. Un 29enne albanese è stato ferito al collo e al fianco con un machete ed un pugnale.È stato trasferito all’ospedale di Anzio in codice rosso, lì operato per ridurre la profonda ferita al fianco: non è in pericolo di vita. La polizia si trova al momento sulle tracce degli aggressori.

Cosa è accaduto

È passata da poco la mezzanotte, nel locale c’è la coda per andare alla toilette. Il 29enne è nervoso a causa dell’attesa e si rivolge in modo poco educato ad un cliente che esce dal bagno. Va poi alla toilette quindi torna a sedersi con la fidanzata. La battuta non è risultata però particolarmente gradita, l’uomo va dunque a chiamare degli amici e torna al bar armato fino ai denti con machete e pugnale. Il 29enne li vede e tenta la fuga, i tre lo riescono a raggiungere e lo feriscono. Poi scappano via. Sul posto arrivano gli agenti del commissariato di Anzio e un’ambulanza che trasporta il 29enne in ospedale.

La polizia ha avviato le indagini, sentito il titolare del bar e la fidanzata del 29enne aggredito. Gli agenti hanno recuperato le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza e indagano per risalire agli aggressori.