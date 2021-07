Lite in famiglia sfocia in tragedia: 20enne aggredisce il padre con una mannaia

Una violenta lite in famiglia si è trasformata in una tragedia questa mattina a Milano, in via Patroclo, in zona San Siro. Un giovane ha discusso in modo violento con il padre e l’ha aggredito con una piccola mannaia. L’ha colpito al collo, alla testa e alle spalle. Anche la madre è rimasta lievemente ferita.

Cosa è accaduto

Secondo quanto ricostruito dalla questura, il giovane, un ragazzo di 20 anni italiano, stava discutendo con i genitori, dalle parole è però passato violentemente ai fatti e con una piccola mannaia ha aggredito entrambi i genitori, ma ad avere la peggio è stato il padre, colpito con l’arma alla testa, al collo e alle spalle. L’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, non sembra essere in pericolo di vita.

A rimanere ferita anche la mamma, intervenuta per placare la situazione. La donna, 47 anni, ha riportato delle ferite alle mani ed è stata portata anche lei all’ospedale Niguarda in codice verde. Il figlio stesso è stato condotto in ospedale, al Fatebenefratelli, per una lesione alla mano.

Le forze dell’ordine sono state allertate da alcuni vicini, che si sono accorti della lite furibonda e hanno visto il 20enne uscire dal palazzo, subito dopo l’aggressione, completamente coperto di sangue. La polizia è giunta dunque prontamente sul posto e ha bloccato il ragazzo. Il giovane ha alcuni precedenti per droga, è stato tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio. Non è chiaro se al momento dell’aggressione fosse sotto l’effetto di stupefacenti.