Trovata morta la 12enne scomparsa nel mare del Gargano: si era tuffata con due amici

Una ragazzina di 12 anni è stata trovata morta a Vieste. Era scomparsa questa mattina nel mare del Gargano dopo essersi tuffata con due amici.

La conferma è arrivata da Giuseppe Nobile, il sindaco del comune del Foggiano. Ha precisato che il corpo è stato recuperato in località San Francesco, trovato da alcuni uomini della Capitaneria di Porto di Vieste.

Dalle prime informazioni, pare che la 12enne stesse cercando di tornare a riva, a Marina Piccola, quando si è trovata in difficoltà. Con lei c’erano altri due amici che sono riusciti a mettersi in salvo e a lanciare l’allarme. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.