Previsioni Meteo DOMANI martedì 6 | cieli sereni

Nella giornata di domani martedì le previsioni meteo del 6 luglio. Al nord cieli prevalentemente sereni con scarse nubi. Al centro cieli sereni nel corso della giornata. Al sud bel tempo stabile. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 6 luglio

Nord:

Nuvolosità variabile sul settore alpino e prealpino, con nubi più consistenti e associate a isolati temporali, da metà giornata e fino la tarda sera, su Valle d’aosta, settori nord di Piemonte e Lombardia e alpi occidentali piemontesi, con qualche breve fenomeno possibile anche su Trentino-alto adige; ampio e prevalente soleggiamento sul resto del nord.

Centro e Sardegna:

Tempo generalmente stabile, con cielo sereno di giorno e stellato di notte.

Sud e Sicilia:

Ampio soleggiamento su tutte le regioni meridionali, salvo parziali addensamenti al primo mattino sulla Calabria tirrenica.

Temperature:

Minime in lieve calo su Puglia, Sicilia centro-orientale e restanti aree ioniche di Basilicata e Calabria, stazionarie sul resto di Calabria e Basilicata e su Liguria, Campania, Molise, coste e immediato entroterra di Abruzzo e Marche, in aumento sul resto d’Italia; massime in calo su Valle d’aosta e sud Sicilia, stazionarie su Piemonte, ovest Emilia-romagna e Calabria ionica, in aumento anche deciso sul restante territorio specie su Sardegna, restante Sicilia e centro-sud peninsulare.

Venti:

Deboli settentrionali con locali rinforzi su puglia e aree joniche; deboli variabili sul resto del paese, con rinforzi di brezza lungo le aree costiere.

Mari:

Mossi mare e canale di Sardegna e mossi con moto ondoso in diminuzione basso adriatico e ionio; poco mossi i restanti bacini, localmente mosso per fine giornata il tirreno occidentale.