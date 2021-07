Scontro auto moto, al centauro amputate le gambe

Scontro auto moto a Grotteria (Reggio Calabria), con il centauro che ha subìto l’amputazione di tutte e due le gambe

Scontro auto moto a Grotteria (Reggio Calabria), nella notte tra il 3 e il 4 luglio. Il centauro, 50enne, ha subìto l’amputazione di tutte e due le gambe. L’uomo era molto grave ed è stata necessaria l’operazione.

L’uomo, per cause ancora da appurare, si è scontrato con la sua moto contro un’auto che stava andando nel suo stesso senso di marcia tra Grotteria e Marina di Gioiosa Ionica. La moto si è poi schiantata tra alcuni pali in ferro presenti sulla carreggiata. I soccorritori lo hanno trasportato con urgenza in ospedale ma l’uomo era molto grave e i medici hanno dovuto amputargli le gambe per salvarlo.