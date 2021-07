Falso profilo Facebook per accusare di aggressione il marito. Denunciata

La signora aveva inventato anche una aggressione avvenuta per mano del suo ex marito. Le donna è stata denunciata per simulazione di reato.

A San Giorgio, in provincia di Pavia, una signora è stata denunciata dopo aver pianificato ad hoc una strategia per accusare, ingiustamente, il suo ex marito. La donna si è presentata in caserma per denunciare una aggressione e atti persecutori.

Le false accuse

Autore degli atti persecutori e delle minacce sarebbe stato l’ex marito della donna. Questi fatti, stando al suo racconto, sarebbero avvenuti nel mese di giugno. Ai militari ha poi raccontato di essere stata aggredita, sempre dall’ex marito, poche ore prima di andare in caserma . E l’aggressione sarebbe avvenuta in una stradina ad Ottobiano. Dopo il racconto della presunta vittima, partono immediatamente le indagini.

In realtà, però, le accuse all’ex marito erano totalmente infondate. La donna, infatti, aveva attivato una nuova utenza per poter creare un profilo falso sul social network, Facebook. Profilo che veniva utilizzato per scrivere minacce e far credere che vi fossero questi atti persecutori. Il suo obiettivo era proprio quello di dare la colpa di tutto ciò al suo ex marito. I Carabinieri, però, durante le indagini, si sono accorti delle attività sospette della donna. Si sono, infatti, accorti che a scrivere determinate cose sui social, non era l’ex marito della donna ma la donna stessa. Ulteriore conferma delle accuse infondate mosse dalla donna, sono arrivate dalle immagini catturate dalle telecamere del Comune di Ottobiano. Le telecamere non riportano alcun tipo di aggressione. Per questo motivo, la donna è stata segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia con l’accusa di simulazione di reato.