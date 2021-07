Papa Francesco si sta riprendendo: “Ha reagito bene all’intervento”

Papa Francesco è stato operato ieri al Policlinico Gemelli di Roma per un diverticolo al colon. I medici, attraverso il bollettino rilasciato in serata a seguito del risveglio di Bergoglio dall’anestesia generale, hanno assicurato che «ha reagito bene» all’intervento. Adesso il Pontefice si concederà qualche giorno di riposo per la ripresa.

Papa Francesco si è recato ieri pomeriggio all’ospedale Gemelli di Roma per essere sottoposto ad un intervento chirurgico per un diverticolo al colon. Esso è stato condotto dal professor Sergio Alfieri, a seguito delle lastre e degli esami di rito. Una operazione programmata, seppure il ricovero non fosse stato annunciato. Roberto Bernabei, il gerontologo da alcuni mesi chiamato a essere il medico, aveva manifestato al Pontefice la necessità di curare il problema. Già dalla mattina, inoltre, presso il Policlinico della Capitale si notava una mobilitazione generale per l’organizzazione dell’arrivo del Pontefice, il quale è stato accolto nella «stanza dei Papi». Quella che negli scorsi anni ha accolto in diverse occasioni Wojtila. Giovanni Paolo II, che veniva di consueto sottoposto ad analisi, controlli e interventi, aveva definito la struttura sanitaria come «il terzo Vaticano», dopo San Pietro e Castel Gandolfo. Per Bergoglio, invece, si tratta del primo ricovero nel pontificato.

Le condizioni di Papa Francesco

Il bollettino medico, rilasciato in tarda serata dall’ospedale Gemelli di Roma a seguito del risveglio, alla fine assicura che Papa Francesco “ha reagito bene” all’intervento chirurgico. Il Pontefice, data l’età, è stato sottoposto ad anestesia generale. La situazione nei prossimi giorni continuerà ad essere monitorata, ma le prime impressioni sono buone. La convalescenza, ad ogni modo, non sarà brevissima: circa cinque giorni. Successivamente Bergoglio potrà tornare a Castel Gandolfo, come è sua abitudine anche nelle calde giornate di luglio. A settembre, inoltre, il Santo Padre volerà in Ungheria e Slovacchia.

Intanto, nei giorni scorsi, Papa Francesco ha continuato a chiedere di pregare per lui. Un appello ormai divenuto abituale, ma nell’ultimo Angelus era stato maggiormente esplicito, proprio in vista dell’intervento chirurgico. “Vi chiedo di pregare per il Papa. In modo speciale. Il Papa ha bisogno delle vostre preghiere, Grazie, so che lo farete”, aveva detto. Ad attanagliarlo, inoltre, le questioni clericali attualmente sotto l’occhio della magistratura. L’obiettivo è mettere luce sull’intricata vicenda relativa alla compravendidta del palazzo londinese di Sloane Avenue, che ha visto ieri il rinvio a giudizio di dieci persone. Tra queste l’ex segretario Angelo Becciu. Lo stesso Bergoglio, nei mesi scorsi, lo ha privato delle prerogative cardinalizie.