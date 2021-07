39enne aggredisce e minaccia madre e sorella: arrestato

Un uomo di 39 anni è finito in manette per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito madre e sorella

Un uomo di 39 anni è finito in manette per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, nonché di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, di Villafranca Piemonte (Torino), ieri pomeriggio ha aggredito la madre di 73 anni e la sorella di 53 anni per futili motivi. Quest’ultima ha contattato i carabinieri che sono giunti subito sul posto.

Dopo l’aggressione, la mamma 73enne è andata in ospedale dove l’hanno medicata e dimessa con prognosi di 20 giorni. La donna ha infatti riportato una frattura di capitello radiale al braccio sinistro. La sorella del 39enne invece, guaribile in 8 giorni, ha riportato delle contusioni durante l’aggressione subita. Mamma e sorella hanno querelato l’uomo.