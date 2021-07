53enne litiga col fratello e lo accoltella, poi minaccia carabinieri: arrestato

La lite è scaturita per futili motivi. L’uomo dopo aver ferito il fratello ha minacciato anche i carabinieri dicendo loro di non intromettersi

Un uomo di 53 anni è finito in manette dopo aver accoltellato il fratello nel corso di una lite per futili motivi, provocandogli ferite giudicate guaribili in tre giorni. È successo a Visciano (Napoli). L’uomo, non pago di aver accoltellato e ferito il fratello, ha minacciato i carabinieri, intervenuti sul posto.

I vicini hanno allertato i carabinieri dopo aver sentito delle urla e compreso che si trattava di un litigio molto serio. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, l’aggressore li ha minacciati. I due avevano litigato per ragioni che hanno a che fare con la routine quotidiana. L’uomo ha detto ai carabinieri di non intromettersi nelle loro faccende familiari. I militari lo hanno arrestato.