Tutte le gaffe dell’esame di maturità:«Hitler e Mussolini erano cugini. Gli esseri umani? Sono anfibi»

Tutte le gaffe della maturità 2021 raccolte da Skuola.net. Ecco quali sono le più incredibili

Tanti gli “orrori” raccolti da Skuola.net durante l’esame di maturità. Si può solo immaginare il colpo che si saranno presi i professori ascoltando strafalcioni come «Hitler e Mussolini erano cugini» o «Gli esseri umani? Sono anfibi». E già, perché a esaminarli è stata proprio la commissione interna, sono stati proprio loro a prepararli.

Lo strafalcione più eclatante è stato senza dubbio quello che riguarda la storia, con il fatto che Hitler e Mussolini fossero cugini. Per non parlare poi di quelli sulla Prima Guerra Mondiale, cominciata, per il nostro Paese, nel 1918 (ergo quando in realtà è finita). Chissà come si sarà sentito il professore di storia ascoltando tali risposte: si sarà reso conto che lo studente non lo ha mai ascoltato a lezione.

E ancora sempre stando alle interrogazioni dell’esame di maturità, sembrerebbe che il Decameron di Boccaccio lo avesse scritto Dante Alighieri o che l’Infinito di Leopardi fosse opera di D’Annunzio. Per non parlare poi di Se questo un uomo attribuito a Calvino e non a Primo Levi. Anche qui il docente si sarà sentito un po’ colpito alle spalle.

Strafalcioni anche nelle materie scientifiche, con una studentessa che avrebbe detto alla commissione che l’essere umano è un anfibio, dato che può stare sia sulla terra sia in acqua. Chiaramente, c’è qualcosina che non torna.