Agguato a giornalista investigativo, esplosi 5 colpi di pistola: è grave

Peter De Vries, reporter investigativo di 64 anni, è gravemente ferito a causa di un agguato ad Amsterdam

Ferito gravemente in strada ad Amsterdam, in un agguato, il giornalista investigativo Peter De Vries, 64 anni. È accaduto ieri ore 19:30. Contro l’uomo hanno esploso 5 colpi di pistola, di cui uno in testa, e attualmente l’uomo è grave in ospedale. La polizia ha messo le manette a tre persone sospette.

L’uomo era stato in un programma tv poco prima dell’agguato. Un reporter «raro e coraggioso che ha cercato instancabilmente giustizia, un eroe nazionale»: così lo ha definito la sindaca di Amsterdam Femke Halsema. De Vries è noto per i molti casi di cronaca nera di cui si è occupato nel corso della sua carriera.

Grande fu il suo contributo nella risoluzione del caso del rapimento del magnate della birra Freddy Heineken nel 1983, su cui il reporter investigò per molto tempo, dando una mano nel fare arrestare l’autore del sequestro, Willem Holleder. Costui è all’ergastolo per concorso in 5 omicidi, oltre al fatto che nel 2013 fu condannato anche per le minacce al giornalista. Nonostante ciò, non sembrerebbe possano esserci legami con quanto accaduto ieri sera.

Forse potrebbe esserci di mezzo più un agguato di stampo mafioso. De Vries negli ultimi anni aveva lasciato il giornalismo per lavorare come consulente legale, divenendo consigliere del pentito Nabil Bakkali nel maxi processo contro la Mocro Maffia, dedita al traffico di droga. Nel 2019 il legale di Bakkali, Derk Wiesrum, fu giustiziato in strada sotto casa.

L’ attentato è occorso vicino Leidseplein, una delle principali piazze in cui si ritrovano giovani e turisti. Nel corso della plenaria tenutasi a Bruxelles, la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen ha espresso tutta la sua solidarietà per De Vries, ricordando come i giornalisti che tengono alla propria missione siano un valore aggiunto per la tenuta dei valori democratici.