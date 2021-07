Rapina e violenta una novantenne per vendetta: lei lo aveva denunciato per furto

Grazie alla lucidità dell’anziana, il giovane è stato condotto, il 5 luglio, in carcere a Le Vallette di Torino.

I fatti risalgono al 20 maggio, un gesto particolarmente violento, è stato definito così dal Capo della Squadra Mobile di Asti, Federico Mastorci. L’anziana di 91 anni ha subito una violenza da parte di un ragazzo di 19 anni residente in un campo nomadi. La donna lo aveva in precedenza denunciato per furto.

Cosa è accaduto

È entrato in casa sfondando con una grossa ascia la porta finestra ha poi aggredito la donna, le ha strappato gli orecchini e la fede e ha raccattato altri soldi per casa prima di trascinare la 91enne in camera da letto e stuprarla. Qualche tempo prima, sempre il giovane, aveva derubato l’anziana che lo aveva denunciato. Ora è stato arrestato e portato nel carcere Le Vallette di Torino.