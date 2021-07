Napoli, fugge a controllo perché armato: fa incidente e cerca di nascondere l’arma, arrestato

Napoli, un 29enne fugge a un controllo dei Carabinieri perché in possesso di un apistola clandestina. Maldestro il tentativo di fuga: si scontra con un’auto, cade e cerca di nascondere l’arma sotto una macchina parcheggiata.

Finito in manette un giovane di 29 anni, napoletano del quartiere Pianura. Secondo quanto si apprende dalle fonti, è stato arrestato per possesso di arma da fuoco clandestina dai Carabinieri della stazione di Monte di Procida. Un arresto, questo, avvenuto dopo una carambola e un maldestro tentativo di occultamento non riuscito. Il 29enne, infatti, era a bordo di uno scooter quando è è stato individuato durante un posto di controllo in Piazzale Amedeo Maiuri a Bacoli. Ma per sfuggire all’alt, si è scontrato contro un’auto e ha cercato di nascondere l’arma sotto un veicolo parcheggiato nelle vicinanze.

Cerca di nascondere l’arma sotto un’auto parcheggiata

Il 29enne è Massimiliano Costagliola, residente nel quartiere Pianura (Napoli). Con sé aveva una pistola clandestina, arma rinvenuta dai Carabinieri della stazione di Monte di Procida. Il giovane si stava muovendo a bordo di uno scooter quando è stato individuato durante un posto di controllo in Piazzale Amedeo Maiuri, a Bacoli. Il 29enne, però, non avrebbe rispettato l’alt, e anzi, avrebbe tentato la fuga. Imboccando però contromano la strada, si è schiantato contro un’auto che percorreva il senso di marcia opposto.

Prima di rialzarsi dalla caduta, e cercando di non farsi vedere dalle forze dell’ordine che lo stavano seguendo, avrebbe fatto per nascondere l’arma clandestina – che portava nei pantaloni – sotto un’auto parcheggiata nelle immediate vicinanze. Un gesto, questo, che tuttavia non è passato inosservato, tanto che è stato immediato l’intervento dei militari e di un poliziotto del Commissariato San Carlo Arena di Napoli (in quel momento libero dal servizio).

Le forze dell’ordine hanno dunque recuperato l’arma e proceduto con l’arresto del 29enne. Sempre secondo quanto si apprende, la pistola in suo possesso era una Steyr M9 semiautomatica, calibro 9x19mm con matricola punzonata. Nel serbatoio vi erano 6 colpi, dei quali uno era già in canna. Costagliola, già noto alle forze dell’ordine, a seguito della caduta è stato dapprima trasportato in ospedale: a seguito dell’incidente, infatti, si è procurato una ferita lacero contusa al polpaccio destro, per la quale il personale medico ha dato prognosi di 25 giorni. In seguito è stato trasportato in carcere, e rimane in attesa di giudizio in una cella del carcere di Poggioreale.