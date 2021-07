Batteria monopattino elettrico esplode. Incendio in un negozio e due case

L’incendio si è verificato nella periferia di Bologna ed ha reso inagibili due abitazioni situate sopra il negozio. Dieci le persone evacuate.

In Via San Donato, nella periferia di Bologna, l’esplosione della batteria di un monopattino elettrico ha provocato un incendio in un negozio e due abitazioni. Le fiamme hanno completamente devastato il negozio di biciclette che doveva occuparsi della sua riparazione.

L’incendio

«Il monopattino era in riparazione e fermo da una settimana quando, all’improvviso, è esplosa la batteria al litio e ha preso fuoco» racconta Enrico Turella, il titolare di Extreme Bike. «Ho cercato di spegnere le fiamme con l’estintore. Ho buttato fuori dal negozio il monopattino – aggiunge – ma, forse, alcune parti del litio hanno attinto copertoni e cartoni». Questo avrebbe fatto degenerare l’incendio che si è poi esteso fino a colpire anche due abitazioni.

Persone evacuate

Sono circa dieci le persone evacuate dalla palazzina. La temperatura troppo elevata dovuta all’incendio ha reso inagibili due abitazioni site sopra il negozio. I danni provocati sono molto alti, considerato anche che all’interno del negozio vi erano materiali combustibili come gomme e plastiche. Non si registrano vittime o feriti.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono arrivati sul posto con sei messi e 13 operatori. Due, invece, le ore che ci sono volute per domare e spegnere l’incendio. «È stato molto impegnativo all’inizio – racconta Mauro – quando temperature e gas tossici hanno messo in difficoltà le nostre squadre». Sul posto sono arrivati anche la Polizia e la Scientifica e sono attualmente impegnati ad esaminare ciò che è rimasto del monopattino elettrico che ha provocato l’incendio.