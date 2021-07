Piera Maggio e quel messaggio su Fb: «Sbagliare è umano, ma…»

Un messaggio dai toni polemici è comparso sui profili social di Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone scomparsa nel 2004.

«Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico», lo scrive Piera Maggio sul suo profilo Facebook. La frase scritta dalla mamma di Denise Pipitone ha già catturato l’attenzione dei più ed ora ci si sta chiedendo a chi possa riferirsi.

Il messaggio

Piera Maggio ricorre ai social network soprattutto per questioni legate alla scomparsa della sua Denise, avvenuta nel 2004 a Mazara del Vallo. A chi sarà dunque diretto il suo messaggio dal tono polemico? Da una parte c’è chi pensa che i destinatari del messaggio siano le trasmissioni e i programmi in cui si parla del caso di Denise Pipitone senza filtrare le informazioni, creando spesso false speranze.

Dall’altro c’è, invece, chi pensa che il messaggio sia diretto al suo ex marito Toni Pipitone che ha nell’ultimo periodo inviato al programma televisivo Quarto Grado inviato una lettera in cui racconta del dolore che ha sempre provato per la scomparsa di Denise Pipitone. La stessa lettera è stata utilizzata da Toni Pipitone anche per rispondere alle accuse di Piera Maggio e per sottolineare che lui, invece, è sempre stato attivo e presente nelle ricerche della figlia.