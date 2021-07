Bollettino coronavirus 8 luglio: 1.394 contagi, 13 decessi – Meteoweek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 8 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Salgono ancora i casi di Covid in Italia. Sono 1.394 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.010. Sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14. Sono 174.852 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 177.977. Il tasso di positività è dello 0,8%, in lieve aumento rispetto allo 0,56% di ieri

Si ferma il calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono infatti 180 i pazienti ricoverati per Covid in rianimazione, gli stessi di ieri. Anche gli ingressi giornalieri, sono gli stessi di ieri: 8 I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 1.197, in calo di 37 unità rispetto a ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.267.105, i morti 127.731. I dimessi ed i guariti sono invece 4.097.905, con un incremento di 1.749 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 41.469 in calo di 371 nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

In Sicilia 219 i nuovi positivi, nessuna vittima

Sono 219 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.850 tamponi processati nell’isola. L’incidenza oggi si attesta poco sopra l’1,8% e quasi raddoppia rispetto agli ultimi giorni. L’isola torna in testa al nuovo contagio giornaliero in Italia Sul fronte dei positivi totali il numero degli infetti in Sicilia risale a 3457 facendo segnare 100 casi in più nonostante i 119 guariti delle ultime ore. Non si registrano nuove vittime e dunque il totale resta di 5987. Sul fronte ospedaliero sono 148 i ricoverati 20 dei quali in terapia intensiva dove da tre giorni ormai si registra una crescita costante anche se di un solo caso ogni 24 ore Sul fronte del contagio nelle singole province Catania torna in testa con 52 casi seguita da Palermo 44, Caltanissetta 38,Ragusa 29. Trapani ne fa registrare 21, Agrigento 12, Siracusa 10, Enna 8 e Messina 5.

Oggi in Lombardia 215 casi e 1 decesso

Tasso positività 0,6%, calano i ricoveri – Zero contagi a Lecco e Monza

Una vittima di Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi casi salgono a 215, secondo i dati della Regione. A fronte di 31.272 tamponi processati, i positivi sono lo 0,6%. Diminuiscono i ricoverati: i pazienti Covid nei reparti sono 134 (-16), in terapia intensiva 43 (-1).

Salgono a 75 i nuovi casi di Covid-19 rilevati in provincia di Milano, di cui 47 in città. Non c’è nessun nuovo contagio nelle province di Lecco e Monza-Brianza. Quanto alle altre province, a Bergamo e a Brescia sono 11 i positivi, a Como 7, a Cremona 18, a Lodi 13, a Mantova 8, a Pavia 6, a Sondrio uno e a Varese 33.

In Toscana nessun decesso

In Toscana sono 244.719 i casi di positività al Coronavirus, 94 in più rispetto a ieri . I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei nuovi casi è 35 anni: in particolare il 18% ha meno di 20 anni, il 46% tra 20 e 39 anni, il 24% tra 40 e 59 anni, il 12% tra 60 e 79 anni mentre non ci sono casi tra chi ha 80 anni o più. Eseguiti 6.104 tamponi molecolari e 3.397 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 4.378 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,1% è risultato positivo. Nessun nuovo decesso invece: il totale rimane così fermo a 6.887. I ricoverati sono 83, 3 in meno rispetto a ieri, di cui 16 in terapia intensiva, 1 in meno). Questi i dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 236.346 (96,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 1.486, +3,2% rispetto a ieri. Complessivamente, 1.403 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (49 in più rispetto a ieri, più 3,6%). Sono 7.823 (33 in più rispetto a ieri, più 0,4%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province, Firenze registra 37 casi in più rispetto a ieri, Prato 16, Pistoia 3, nessuno Massa Carrara, Lucca 11, Pisa 4, Livorno 6, Arezzo 2, Siena 1, Grosseto 14.

