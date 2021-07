Più di 120 medici hanno chiesto al Premier britannico Johnson di non procedere con le riaperture in una lettera aperta su Lancet. Secondo i medici sarebbe troppo rischioso e pericoloso eliminare tutte le restrizioni anti-covid, date le varianti.

Sulla rivista scientifica più autorevole, 122 scienziati e medici hanno scritto una lettera al primo ministro britannico. Tra i firmatari anche Sir David King, ex consigliere capo scientifico del governo, e il dottor Chaand Nagpaul, presidente della British Medical Association. Gli scienziati chiedono su Lancet a Boris Johnson di rivedere la sua decisione riguardo le riaperture. Revocare tutte le restrizioni anti-covid sarebbe troppo rischioso. La Gran Bretagna, infatti, ha deciso di revocare tutte le restrizioni dal prossimo 19 luglio. Ma per i medici, dato il dilagare della variante Delta “è un esperimento pericoloso, illogico e anti etico”. Riaprire tutto significherebbe “fornire terreno fertile all’emergere di nuove varianti resistenti ai vaccini”.

Il ministro della Salute Sajid Javid ha parlato del rischio di 100mila nuovi casi di Covid-19 al giorno questa estate. Ipotesi confermata dai medici che hanno avvertito come l’infezione colpisca ora ”in modo sproporzionato” i più giovani, la maggior parte dei quali non vaccinata. “Alla luce di questi gravi rischi, e dato che la vaccinazione offre la prospettiva di raggiungere rapidamente lo stesso obiettivo dell’immunità della popolazione senza incorrere in rischi, consideriamo non etica e illogica qualsiasi strategia che tolleri un alto livello di contagi“, si legge nella lettera.