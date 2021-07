Giustizia in Italia, la lumaca d’Europa: oltre 1.200 giorni per le cause civili

È in assoluto la giustizia più lenta d’Europa, 1.200 giorni per le cause civili.

Secondo lo Eu Justice Scoreboard diffuso oggi dalla Commissione Europea, nel 2019, la durata media di una causa civile o commerciale in Italia superava i 500 giorni in primo grado, sfiorava gli 800 giorni in appello e sfondava abbondantemente il tetto dei 1.200 giorni in terzo grado di giudizio.

La classifica

Il secondo Paese peggiore dell’Ue per quanto riguarda i tempi della giustizia civile è Malta, con oltre 400 giorni in primo grado e oltre 800 in appello (non c’è Cassazione). Terzultima è la Spagna, dove la durata media è di oltre 300 giorni in primo grado, poco meno di 300 in secondo e oltre 600 in terzo grado. Il migliore Paese dell’Ue per tempi della giustizia civile è l’Estonia, con meno di 100 giorni in media per ogni grado di giudizio.