Meteo, in arrivo violenti temporali: le zone a rischio

Il caldo darà una tregua ad alcune zone d’Italia a partire da questo pomeriggio. Le correnti fresche ed instabili atlantiche si stanno infatti avvicinando al Paese. Esse causeranno temporali in particolare le regioni del Nord, anche molto violenti, con grandine e raffiche di vento fino a 100 km/h. Al Centro-Sud, invece, il quadro meteo-climatico dovrebbe risultare decisamente più tranquillo e mite.

Il meteo nelle prossime ore porterà un po’ di fresco in alcune zone dell’Italia. L’ingresso del flusso atlantico sarà, infatti, più veemente rispetto ai giorni scorsi e andrà ad interagire con l’aria sub-tropicale calda ed umida già presente. Il fenomeno potrebbe provocare le supercelle, ovvero violenti temporali, grandinate di grossa taglia e raffiche di vento fino a oltre 100 km/h, soprattutto nelle regioni del Nord. In casi rari esse possono scaturire in tornadi. Le nubi sparse sono evidenti, ma la vera e propria fase tempestosa avrà inizio nel pomeriggio. Alcuni rovesci potrebbero raggiungere anche la Sardegna ed il Centro Nord. Dal Centro Sud in giù, invece, non si registreranno particolari cambiamenti climatici. Il quadro risulterà dunque decisamente più tranquillo, ad eccezione che per qualche lieve temporale nelle aree montane dell’Abruzzo e del Molise.

Le zone a rischio

I fenomeni meteorologici più pericolosi, come detto, sono attesi nelle regioni del Nord Italia. Temporali molto intensi potrebbero verificarsi su Piemonte e Lombardia (in particolare nelle province di Varese, Milano, Monza Brianza, Bergamo e Brescia) in estensione poi anche al Veneto (nel territorio veronese in primis). Soltanto precipitazioni di lieve intensità, invece, dovrebbero abbattersi nel pomeriggio su Sardegna, Toscana (specie nelle aree più settentrionali) e su alcuni territori del Lazio, nonché a tratti su alcune zone dell’Abruzzo e del Molise, specie a ridosso dei monti.

La popolazione del Sud Italia, da parte sua, può continuare a godersi le alte temperature tipiche del periodo estivo. Il quadro meteo-climatico è senza dubbio più fresco rispetto ad una settimana fa, quando i termometri avevano raggiunto picchi di 40°, ma le correnti atlantiche per il momento non impensieriscono il prosieguo della calda stagione.