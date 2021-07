Le condizioni di salute del Papa, il portavoce: “Ieri sera ha avuto la febbre”

Il Pontefice ieri sera “ha manifestato episodio febbrile”. Lo ha fatto sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni aggiornando sulle condizioni di salute del Papa ricoverato al Gemelli da domenica scorsa per un intervento di diverticolite.

“Sua Santità Papa Francesco – ha spiegato Bruni – ha trascorso una giornata tranquilla, alimentandosi e mobilizzandosi autonomamente. Nel pomeriggio ha inteso manifestare la Sua paterna vicinanza ai piccoli degenti del vicino reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile, facendo loro giungere il Suo affettuoso saluto. In serata ha manifestato un episodio febbrile”. “Questa mattina – è stato aggiunto nella nota – è stato sottoposto agli esami di routine, microbiologici e ad una tac torace-addome, risultata negativa. Il Santo Padre prosegue le cure programmate e l’alimentazione per via orale. In questo particolare momento rivolge il Suo sguardo a quanti soffrono, esprimendo la Sua vicinanza agli ammalati, specialmente ai più bisognosi di cure”.

Lievissima infezione ma sotto controllo

Secondo quanto appreso da fonti interne all’ospedale Gemelli il Papa prosegue il suo decorso regolare dopo l’intervento dei giorni scorsi. Il pontefice ha fatto la tac e le emoculture, risultate negative, fatta eccezione per una urinocoltura positiva, dovuta a una lievissima infezione considerata dai sanitari assolutamente sotto controllo. Fonti del Gemelli riferiscono inoltre all’Adnkronos che la notte scorsa Papa Francesco ha avuto qualche linea di febbre, che però è subito rientrata.

La benedizione ai ragazzi del Cinema America

“Abbiamo appena ricevuto il ‘saluto benedicente’ di Papa Francesco”. A dichiararlo Valerio Carocci, a nome dei ragazzi e delle ragazze del Cinema America, oggi riuniti nell’Associazione Piccolo America. “Nei mesi scorsi, dialogando con Wim Wenders per l’organizzazione della retrospettiva a lui dedicata, gli abbiamo confidato che in questi anni abbiamo sempre sognato l’impossibile. Pertanto ci sembrava doveroso e opportuno, dato il suo ultimo documentario “Papa Francesco – Un uomo di parola”, invitare Sua Santità a presentare il film, che verrà proiettato alla Cervelletta il 24 luglio. D’altronde ne è il protagonista!”.

“Naturalmente – ha proseguito Carocci – sia noi che Wenders eravamo consapevoli dell’enorme difficoltà nell’organizzare tale momento, ma ognuno ha inviato una lettera personale al Santo Padre. La nostra, scritta a mano, è stata affidata all’amico Don Matteo Zuppi che ringraziamo con infinito affetto. Abbiamo raccontato le innumerevoli battaglie di questi ultimi dieci anni, dalla lotta spalla a spalla con i residenti per salvare l’ex Cinema America dalla demolizione e riconversione in parcheggi e mini-appartamenti di lusso, alla più recente vertenza con le associazioni di Colli Aniene e Tor Sapienza, affinché il Casale della Cervelletta torni a essere un luogo aperto a tutta la città. Ci siamo soffermati a spiegare il nostro impegno nel difendere la possibilità di offrire accesso gratuito ai servizi culturali e sociali, passando naturalmente per i sei anni trascorsi tra passione e burocrazia per riaprire il Cinema Troisi, dove il 30 settembre inaugureremo una sala da trecento posti e la prima aula studio aperta 24 ore al giorno, luogo di discontinuità urbana in cui chiunque potrà sentirsi a casa”.

“Alcuni di noi non sono credenti, altri sì, ma abbiamo tutti raccontato a Sua Santità i territori in cui siamo nati e cresciuti, perlopiù periferici” hanno spiegato i ragazzi del Cinema America. “Quartieri dove gli unici servizi per noi ragazzi, oggi più che ventenni, sono stati garantiti da gruppi scout laici e cattolici, spazi occupati o autogestiti, nonché da campetti da basket e calcio che le parrocchie hanno sempre reso accessibili gratuitamente a tutti”.“E così eccoci qui”, ha concluso Carocci “a pubblicare questa affettuosa lettera di risposta ricevuta al Cinema Troisi, per la quale ringraziamo di cuore Papa Francesco, augurandogli una pronta guarigione”.