Cadavere di una donna rinvenuto in un campo di grano: si indaga

È accaduto in zona Muratella, a Roma. Un operaio ha ritrovato il corpo della donna e ha dato subito l’allerta. Si indaga

Trovato il cadavere di una donna in avanzato stato di composizione, stamane in tarda mattinata, in un campo di grano in zona Muratella a Roma. Un operaio, che lavora il terreno per conto del titolare, lo ha rinvenuto nei pressi del Parco dei Medici. L’uomo ha avvisato subito le forze dell’ordine e sul posto sono sopraggiunti i poliziotti del commissariato.

La salma era in un tale stato di decomposizione che non si riusciva neppure a riconoscere il sesso tant’è che si era supposto si trattasse di un uomo. Il medico legale, giunto sul posto, ha appurato che è una donna ma attualmente non è chiaro se vi siano dei segni di violenza sul cadavere. Si indaga per scoprire quali siano le cause del decesso, anche per comprendere di chi si tratti.