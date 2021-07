Alberto Genovese, concluse indagini: imprenditore va verso il processo

Alberto Genovese è accusato di due casi di stupro su ragazze intontite con la droga

La Procura di Milano ha chiuso l’inchiesta, in vista della richiesta di processo per l’imprenditore Alberto Genovese. L’uomo è accusato di presunte violenze sessuali nei confronti di una ragazza di 18 anni occorse il 10 ottobre scorso a Milano e di una 23enne il 10 luglio 2020 a Ibiza. Entrambe sarebbero state stordite con un mix di droghe. La chiusura dell’inchiesta riguarda anche la ragazza con cui Genovese era fidanzato, per quanto concerne il caso di Ibiza.

La chiusura dell’inchiesta è inerente le seguenti imputazioni: violenza sessuale aggravata, detenzione e cessione stupefacenti e lesioni per il primo caso, quello del 10 ottobre scorso. In quell’occasione, dopo un party nel suo attico di lusso, avrebbe abusato per ore di una 18enne. La ragazza lo ha denunciato e ha fatto partire le indagini della squadra Mobile. Il 6 novembre l’imprenditore è finito in manette.

Genovese deve rispondere anche di un secondo, presunto stupro ai danni di una 23enne a Ibiza, il 10 luglio 2020. Questa volta, però, sarebbe stata complice la fidanzata dell’epoca (che però non è stata arrestata). A maggio il gip aveva respinto l’istanza di giudizio immediato e ora la chiusura dell’inchiesta è giunta. Non si esclude che Genovese opti per il rito abbreviato, che gli permetterebbe uno sconto di un terzo sulla pena.