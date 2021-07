Ragazza aggredita da un uomo con un’ascia: carabinieri sulle sue tracce

Una ragazza di 26 anni è stata aggredita da un uomo armato di ascia che l’ha colpita alla nuca con il manico in legno. È accaduto a Castelleone, in provincia di Cremona, questa mattina alle otto, lungo la pista ciclabile per Santa Maria in Bressanoro

La 26enne è residente in paese, è stata soccorsa e trasportata in ospedale e dimessa poi con una prognosi di quindici giorni. I carabinieri delle Compagnia di Cremona e Crema si sono attivati nelle ricerche sulla base della descrizione fornita dalla vittima. Si tratterebbe di un’aggressione dettata dal caso, la giovane ha dichiarato infatti di non conoscere l’uomo.

LEGGI ANCHE: 13enne ricoverata in psichiatria elude la sorveglianza e tenta il suicidio

Sul luogo dell’agguato, i carabinieri hanno rinvenuto il manico dell’accetta e una ciabatta. La giovane è riuscita a fuggire anche grazie alla presenza di un’altra donna.