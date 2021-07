Due giovani in vacanza in Salento denunciano di essere state drogate e abusate

Due giovani ragazze venete in vacanza a Gallipoli, hanno denunciato ai Carabinieri di essere state violentate da due ragazzi conosciuti la sera prima.

A dare l’allarme il titolare del B&B in cui alloggiavano le due ragazze che ha trovato le giovani venerdì mattina in un profondo stato di alterazione psico-fisica. Il titolare ha subito chiamato le forze dell’ordine.

La denuncia

Ai carabinieri le ragazze hanno denunciato di essere state stuprate da due giovani conosciuti la sera prima davanti ad un bar di Gallipoli (Lecce). Le diciannovenni sono state trasportate in pronto soccorso per degli accertamenti e per poter verificare se abbiano assunto la cosiddetta “droga dello stupro”.