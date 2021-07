Focolaio di coronavirus a Roma dopo un evento in un locale all’aperto

Sono una trentina i ragazzi coinvolti, hanno intorno ai 20 anni e sono risultati positivi al Covid dopo che alcuni di loro avevano partecipato a un evento musicale nel giardino esterno di un locale di Roma 10 giorni fa.

Non ci sono ancora sufficienti dati per sapere se si tratta della variante Delta. Tra i ragazzi contagiati vi è anche una giovane che aveva già ricevuto le due dosi del vaccino, l’unica a non avere sintomi.

Tutti gli altri hanno febbre alta, forte mal di testa, mal di gola. A risultare positivi, tra i 30, anche una quindicina di giovani di Ostia che hanno avuto contatti con uno dei ragazzi che era stato nel locale. Le Asl di competenza stanno tracciando tutti gli spostamenti.