Ragazze schiacciate in campo mais: in 7 al festino con droghe e alcol

Sara e Hanan sono morte schiacciate da una mietitrebbia a San Giuliano Milanese mentre si trovavano in un campo di mais dove avevano fatto un festino a base di droghe e alcol tra il mais

Sara, 28 anni, è morta sul colpo mentre Hanan, 32, è rimasta sola, aginizzante, con gambe e bacino rotti, ed è morta dissanguata. La 32enne è riuscita, prima di morire, a telefonare ai carabinieri per chiedere aiuto. Un uomo marocchino di 35 anni, che quella notte era con loro al festino a base di droghe e alcol organizzato in quel campo di mais, ha raccontato le ultime ore in cui le ragazze erano ancora in vita.

Ha inoltre svelato che a quel festino erano in sette. Cinque sono scappati, senza prestare soccorso alle ragazze, forse perché non erano in regola con i documenti. Sara e Hanan erano sedute per terra e stavano ascoltando della musica, quando è sopraggiunta la mietitrebbia che si occupava di spargere disinfestanti, alla cui guida c’era Andrea P., che le ha travolte inesorabilmente, uccidendole. «Abbiamo sentito un rumore, ci siamo spaventati e scappati».

Il 35enne è fuggito senza avvertire nessuno e si è nascosto finché non lo hanno ritrovato lunedì. Tra i cinque che sono scappati, c’erano 4 marocchini e una donna romena. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciarli e ascoltare le loro versioni dell’accaduto. Hanno inolte identificato, tra loro, un 21enne.

Nel frattempo dalle autopsie eseguite a Pavia si è scoperto che Sara è morta sul colpo o quasi, a causa dello schiacciamento, mentre Hanan è morta dissanguata.