Bollettino coronavirus 9 luglio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 9 luglio, con i primi dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

De Luca, 226 positivi in Campania, dato preoccupante

“Oggi su 7600 tamponi abbiamo 226 positivi: è un dato preoccupante”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto punto che fa settimanalmente sui social. Per De Luca rapportando la popolazione campana a quella complessiva dell’Italia nella regione “ci dovrebbero essere 140 positivi, ne abbiamo 226. Di questi ci sono 26 sintomatici”. Ma quello che sembra preoccupare maggiormente il governatore è il gran numero degli asintomatici “che contagiano. Ed averli individuati è frutto di un lavoro attento”. Per de Luca “ci sono migliaia di concittadini che non hanno sintomi ma che contagiano”. A luglio dello scorso anno, ha evidenziato ancora De Luca, “non avevamo alcun positivo e vi rendete conto del pericolo che stiamo correndo. E’ vero che abbiamo un numero elevato di persone vaccinate ma abbiamo anche un 15 per cento di persone sopra i 60 anni che non ha voluto vaccinarsi ed abbiamo le varianti” tra cui quella “delta che hanno aggressività e capacità di contagio davvero grandissima”.

Nuovi casi in lieve aumento in Emilia-Romagna, 99 contagi

Scendono ancora i ricoveri per Covid-19 in Emilia-Romagna e non si registrano nuove vittime ma in regione i contagi giornalieri sono in lieve risalita: oggi il bollettino della Regione ne comunica 99 su poco più di 17.500 tamponi. Il 14 giugno era stato l’ultimo giorno con contagi giornalieri sopra quota cento. In terapia intensiva ci sono 15 persone, due in meno da ieri, e nei reparti Covid i degenti sono 155, due in meno. Per quanto riguarda la circolazione del virus, la provincia col maggior numero di casi giornalieri è Parma (16) seguita da Bologna e Modena (entrambe con 15), Piacenza (13). L’età media dei contagiati è 33,5 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.194 (sei in più rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono il 92%.

In Toscana 79 nuovi casi e un decesso

In Toscana sono 244.798 i casi di positività al Coronavirus, 79 in più rispetto a ieri. I nuovi casi hanno un’età media di 36 anni e sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 5.164 tamponi molecolari e 5.125 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,8% è risultato positivo. Sono invece 4.181 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,9% è risultato positivo. Oggi si registra 1 nuovo decesso, una donna di 67 anni, della provincia di Siena, che porta a 6.888 il totale dei morti da inizio pandemia. I ricoverati sono 83, stabili rispetto a ieri: di questi 15 sono in terapia intensiva, 1 in meno. Questi i dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 236.415 (96,6% dei casi totali), gli attualmente positivi sono oggi 1.495, +0,6% rispetto a ieri. Complessivamente, 1.412 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (9 in più rispetto a ieri, più 0,6%). Sono 7.859 (36 in più rispetto a ieri, più 0,5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province, Firenze registra 20 casi in più rispetto a ieri, Prato 6, Pistoia 2 , Massa Carrara 7, Lucca 13, Pisa 10, Livorno 6, Arezzo 4, Siena 2, Grosseto 9.

