Lopalco: “Variante Delta in Puglia al 16%, ma copertura vaccinale buona”

In Italia, come nel resto dei Paesi dell’Europa, la variante Delta sta gradualmente diventando dominante. Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia, mette un freno agli allarmismi. La situazione non desta ancora preoccupazione, dato anche il contributo derivante dalla campagna di vaccinazione.

La diffusione della variante Delta in Italia continua a preoccupare gli esperti. La situazione, tuttavia, al momento è ancora sotto controllo. I dati – complice l’andamento della campagna di vaccinazione – sono positivi, seppure la discesa della curva epidemiologica abbia subito un arresto negli ultimi giorni. La paura è che in autunno un’altra ondata di Covid-19 si abbatta sul Paese. A parlarne, in un’intervista concessa questa mattina a ’24 Mattino’, in onda su Radio24, è stato Pier Luigi Lopalco. L’esperto ha messo un freno agli allarmismi.

“I timori sulla variante Delta ci sono perché basta osservare quello che è accaduto nel Regno Unito che potrebbe essere il ‘film’ osservato in altri Paesi Ue. L’abbiamo già visto con la variante inglese”, ha sottolineato l’epidemiologo. ”L’unica differenza è che il livello di copertura vaccinale è abbastanza buona e siamo in estate, in qualche maniera l’estate rallenta l’andamento del virus. Quindi timori ci sono ma moderati, non sono spaventato più di tanto. La circolazione virale è ancora bassa e concentrata soprattutto tra i giovani”.

L’assessore alla Sanità della Puglia, dunque, non si è detto preoccupato, almeno per adesso. E sulla situazione in cui versa la sua Regione: “La prevalenza della variante Delta in Puglia è del 16%, questo dall’ultimo report che dovrà essere aggiornato la prossima settimana”, ha concluso Pier Luigi Lopalco.