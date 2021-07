Previsioni Meteo OGGI venerdì 9 | cieli sereni

Nella giornata di oggi venerdì le previsioni meteo del 9 luglio. Al nord cieli prevalentemente sereni con nubi scarse. Al centro sereni tutto il giorno. Al sud bel tempo generale. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 9 luglio

Nord:

Locali addensamenti compatti lungo l’arco alpino centrorientale, con deboli rovesci o temporali sparsi durante le ore centrali; bel tempo sul resto del settore.

Centro e Sardegna:

Cielo sereno o poco nuvoloso, con al più qualche isolato debole fenomeno durante le ore centrali, lungo l’area appenninica.

Sud e Sicilia:

Bel tempo su tutte le regioni, con ampi rasserenamenti ed innocue velature di passaggio.

Temperature:

Minime in diminuzione al centro-nord, generalmente stazionarie su Lazio e Campania, in aumento sul resto del paese; massime in aumento al nord-ovest, aree alpine della Lombardia, Calabria meridionale e ionica e Sicilia centroccidentale, in diminuzione sul resto del paese.

Venti:

Da deboli a moderati occidentali sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del paese, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste nelle ore centrali della giornata.

Mari:

Da mossi a molto mossi, mare e canale di Sardegna, mar Ligure e tirreno settentrionale parte ovest, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso; da poco mossi a mossi i resto del tirreno e stretto di Sicilia; poco mossi i restanti mari.