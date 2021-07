Bollettino coronavirus 11 luglio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 11 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

Lazio, 164 nuovi casi

“Oggi su oltre 6mila tamponi nel Lazio (-1406) e oltre 14mila antigenici per un totale di oltre 20mila test, si registrano 164 nuovi casi positivi (-12), 1 decesso (-2), i ricoverati sono 128 (-3), le terapie intensive sono 25 (-1), i guariti sono 109. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 122″. Lo dice l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. “Oggi -aggiunge- raggiungiamo 5,9 milioni di dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale, un adulto su due ha completato il percorso vaccinale”.

Ancora 93 casi in Emilia-Romagna, calano i ricoveri

Sono 93 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, individuati sulla base di 11.994 tamponi. Non si registra nessun decesso e continuano a calare i ricoveri. Dei nuovi contagiati, 20 sono asintomatici, individuati con screening e contact tracing che si basano soprattutto sui piccoli focolai già noti. L’età media dei nuovi casi è di 32,3 anni. Modena, con 20 contagi, è la provincia più colpita, seguita da Reggio Emilia (14) e Piacenza (13). I casi attivi sono 2.227, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 13 come ieri, mentre negli altri reparti Covid ci sono 150 degenti (-3).

In Toscana altri 87 casi e un decesso

Sono 87, età media 35 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 66 anni. I positivi oggi sono 1501, -1,8% rispetto a ieri e i ricoverati sono 81 (-4), di cui 15 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 244.948 i casi di positività al Coronavirus e 6.889 i deceduti. I guariti crescono dello 0,05% e raggiungono quota 236.558 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.050 tamponi molecolari e 1.915 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,2% è risultato positivo. Sono invece 4.662 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,9% è risultato positivo. Rispetto a ieri sono in crescita i nuovi positivi (erano 63), a fronte di un minor numero di test (erano 9.860), mentre aumenta il tasso di positività (era lo 0,6%). Complessivamente, 1.420 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-23). Sono 7.552 (-313) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 3.367.830 vaccinazioni, 29.270 in più rispetto a ieri (+0,9%).

