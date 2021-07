Finale euro2020: 49 persone in manette a Londra, 19 agenti feriti

È questo il bilancio di incidenti e disordini a Londra nell’ambito di alcuni blitz degli agenti inglesi in occasione del match Italia-Inghilterra

Sono 49 le persone finite in manette dopo le operazioni di controllo eseguite dagli agenti inglesi in occasione del match Italia-Inghilterra tenutosi ieri sera, 11 luglio 2021, a Londra, allo stadio Wembley.

È quanto ha comunicato la polizia, secondo cui i 49 fermati sono finiti in carcere per «una serie di reati». La polizia metropolitana aggiunge anche che «purtroppo, 19 dei nostri agenti sono stati feriti nel confronto con la folla e questo è totalmente inaccettabile». Gli agenti hanno inoltre ringraziato, invece, «le decine di migliaia di fan che si sono comportate in modo responsabile».