Bollettino coronavirus 12 luglio: 888 contagi, 13 decessi – Meteoweek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 12 luglio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 888 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.391. Sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 7.

Sono 73.571 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 143.332. Il tasso di positività è dello 1,21%, in aumento rispetto allo 0,97% di ieri. Sono 158 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia: tre in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 4 (ieri erano stati 6). Ma i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, seppure di poco, tornano a salire: sono 1.149, in aumento di 15 unità rispetto a ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.272.163, i morti 127.788. I dimessi ed i guariti sono invece 4.103.949, con un incremento di 1.529 rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare: sono 39.119 (-667). In Italia gli attualmente positivi al Covid: sono 40.426, calo di 655 unità nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

Covid: D’Amato (Lazio), ‘oggi 172 casi e un decesso’

Oggi nel Lazio, “su oltre 5mila tamponi (-1.069) e oltre 4mila antigenici per un totale di quasi 10mila test, si registrano 172 nuovi casi positivi (+8) e 1 decesso (uguale a ieri); i ricoverati sono 133 (+5), le terapie intensive sono 25 (uguale a ieri), i guariti sono 183. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 120″. Lo sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nell’Asl Roma 1 si registrano 52 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi. Nell’Asl Roma 2 sono 37 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi. Nell’Asl Roma 3 sono 31 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi. Nell’ Asl Roma 4 sono 3 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi. Nell’Asl Roma 5 sono 8 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso. Nell’Asl Roma 6 sono 38 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi.

17 nuovi positivi in Piemonte ma nessun decesso

Sono 17 in Piemonte nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, lo 0,2% dei 10.270 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 13 (76.5%). Nessun nuovo decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi guariti sono nove. In calo i ricoveri: tre quelli in terapia intensiva (-1), 62 (-1) negli altri reparti. In isolamento domiciliare ci sono 686 piemontese, gli attualmente positivi sono 751. Dall’inizio della pandemia, in Piemonte sono dunque stati registrati 367.335 positivi, 11.698 decessi e 354.886.

