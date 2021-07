I vaccini funzionano! Ricoveri perlopiù a chi non ha ricevuto la dose

Il report dell’Istituto Superiore di Sanità testimonia come la maggior parte dei contagi avvenga tra chi non ha effettuato il vaccino

I vaccini contro il Covid funzionano e ne abbiamo la prova. Sebbene la temuta variante Delta stia diventando predominante anche in Italia, la maggior parte dei nuovi contagiati sono persone non vaccinate, così come testimoniano i numeri relativi alle ultime due settimane.

Basta verificare quanto riportato dall’ultimo report dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità). A essere maggiormente colpita è la fascia di età over 80 con il 35% delle diagnosi da Coronavirus, il 59% delle ospedalizzazioni, il 78% dei ricoveri in terapia intensiva e il 70% dei decessi avvenuti in persone che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, per questa fascia di età attualmente è l’8% della popolazione in questa fascia d’età.

In un confronto osservato dall’Istituto Superiore di Sanità, chi ha effettuato il ciclo vaccinale completo, per ogni fascia di età, è protetto circa all’80% e copre anche fino al 100% dal rischio di sintomi gravi da Covid.

Si legge nel report: “la percentuale dei casi tra i vaccinati è largamente inferiore alla percentuale dei casi tra la popolazione dei NON vaccinati. Se i vaccini non avessero un effetto sul rischio di infezione, ci si aspetterebbe che la percentuale di casi tra coloro che hanno ricevuto un ciclo vaccinale fosse simile a quello tra coloro che non hanno effettuato il vaccino. Invece le differenze osservate suggeriscono che i vaccini sono efficaci nel ridurre il rischio di infezione, di ospedalizzazione, di ingresso in terapia intensiva e di decesso“.

Un altro dato fondamentale che spiega l’efficacia dei vaccini è quello relativo alla diminuzione nell’età mediana dei casi di Covid-19 è diminuita nell’ultima settimana a 52 anni, così come l’età dei casi all’ingresso in terapia intensiva a63 anni. Insomma, i vaccini funzionano.