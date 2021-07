Pregliasco, possibili restrizioni: “Zone gialle? Orribile ma forse sarà necessario”

Il virologo Fabrizio Pregliasco, in merito a possibili nuove restrizioni, ha dichiarato ad Adnkronos: “”Alcune restrizioni potranno essere anche previste purtroppo, è orribile ma potrebbe essere necessario”, questo per quanto riguarda la possibilità che alcune regioni vadano in zona gialla.

Ha inoltre precisato che per il momento “i tamponi per me sono l’elemento fondamentale perché più tamponi facciamo più positivi troviamo, più li controlliamo e meno contagiano”. Ad oggi “abbiamo bloccato e ridotto il fronte dell’incendio, ma abbiamo tanti fuocherelli che se non monitoriamo ci scappano”.