Euro2020, infettivologo Andreoni:«Festeggiamenti apoteosi per trasmissione virus»

L’infettivologo spiega che «c’è’ una realtà epidemiologica con cui dobbiamo fare i conti». Le sue parole

In un colloquio con Adnkronos, l’infettivologo Massimo Andreoni, direttore scientifico del Simit e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, commenta i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia gli europei. «La vittoria degli Europei», dice, «è un evento fantastico ma è certo che quello che si è visto nelle piazze con i festeggiamenti è l’apoteosi della trasmissione del virus. La cosa migliore per aumentare la sua trasmissibilità».

«C’è’ una realtà epidemiologica con cui dobbiamo fare i conti», spiega Andreoni. «L’aumento dei contagi e i rischi della variante Delta sono sotto gli occhi di tutti. Ci sono focolai anche in Italia e tutto lascia intendere che questa variante stia diventando dominate con grande velocità», ha chiosato il primario.