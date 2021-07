Ancora violenza nelle carceri. L’Osapp riferisce in una nota che due detenuti hanno aggredito tre poliziotti penitenziari nel carcere di Torino.

Dopo la notizia delle violenze nelle carceri, emblematici i video del carcere di Santa Maria Capua Vetere, l’Osapp riferisce violenze subite anche dai secondini. E’ accaduto a Torino nel carcere Lorusso e Cutugno dove due magrebini hanno aggredito tre poliziotti penitenziari. I due volevano volevano recarsi nei locali docce in orario non consentito. Così hanno aggredito a calci e pugni prima l’agente che li ha invitati a recarsi in cella e poi i due agenti intervenuti in aiuto del collega. Medicati in ospedale, i tre poliziotti sono stati dimessi con una prognosi di giorni 5 ciascuno.

LEGGI ANCHE: Foggia, assassinato pregiudicato durante i festeggiamenti per vittoria Italia

Il segretario generale Osapp, Leo Beneduci scrive una nota. Beneduci sottolinea che “Si tratta solo dell’ultimo, in ordine di tempo. Episodio di violenza ai danni di personale di polizia penitenziaria, che ormai subisce persino l’ira irriguardosa e non giustificata dei detenuti. L’episodio, non isolato, si connota di ancor più gravità per il clima di violenza cui si assiste e che compromette la sicurezza e la tutela del principio stesso di giustizia”.

LEGGI ANCHE: Migranti, naufragio al largo delle coste tunisine, 8 decessi

“Non possiamo che richiamare il rispetto di ciascuna figura operante all’interno del carcere e pretendere, arrivati a questo punto, che l’Amministrazione Penitenziaria periferica e centrale prenda formale consapevolezza di episodi che ormai rischiano di caratterizzare gli ambienti delle carceri italiane e, si adoperi con assoluta urgenza per la tutela di tutto il personale penitenziario“, conclude Beneduci.