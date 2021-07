Foggia, assassinato pregiudicato durante i festeggiamenti per vittoria Italia

Hanno approfittato dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra per commettere il delitto

Durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia, un uomo di 32 anni, pregiudicato, Matteo Anastasio, è morto ucciso a colpi di pistola mentre viaggiava sul suo scooter. I killer che lo hanno assassinato hanno ferito anche il nipote di 10 anni che era a bordo dello scooter con lui. È accaduto questa notte a San Severo (Foggia).

Leggi anche:—>Giordania, oggi verdetto su complotto contro monarchia

È successo in via Matteotti. I sicari erano su un’altra moto e portavano dei caschi. Inutile la corsa d’urgenza in ospedale, purtroppo per lui non c’è stato niente da fare.