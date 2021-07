Giordania, oggi verdetto su complotto contro monarchia

È attesa per oggi la sentenza in merito a un presunto complotto contro la monarchia in Giordania, che vedeva coinvolto il fratellastro del sovrano

Si attende per oggi, 12 luglio 2021, il verdetto sul presunto complotto contro la monarchia che avrebbe visto coinvolto il principe Hamza, fratellastro del re. Imputati sono Bassem Awadallah, ex capo della Corte reale e Sharif Hassan bin Zaid, ex inviato del sovrano in Arabia Saudita. L’accusa, per loro, è di aver messo a rischio la «sicurezza della società».

Leggi anche:—>Covid, Sileri avverte:«Entro 10 giorni Delta prevalente, rafforzare controlli»

Sia Bassem Awadallah sia Sharif Hassan hanno dichiarato di essere innocenti di fronte al Tribunale per la sicurezza dello Stati, ma per quelle accuse rischiano di finire in prigione per circa 20 anni.