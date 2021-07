Previsioni Meteo DOMANI martedì 13 | coperto al nord

Nella giornata di domani martedì le previsioni meteo del 13 luglio. Al nord cieli coperti con rovesci nel corso della giornata. Al centro cieli prevalentemente nuvolosi con instabilità. Al sud bel tempo con possibili nubi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 13 luglio

Nord:

Perturbato con precipitazioni da sparse a diffuse già in durante la mattina, a prevalente carattere temporalesco e anche intense, su Trentino alto adige, settori ovest di Veneto ed Emilia-romagna e restanti regioni occidentali, con fenomeni in estensione pomeridiana e serale alle rimanenti aree. Miglioramento serale su Emilia-romagna, Liguria e ovest Piemonte.

Centro e Sardegna:

Rovesci o temporali già dal primo mattino sulla toscana settentrionale, in estensione da metà giornata al resto della regione e con fenomeni anche intensi sul settore nord; molte nubi sulla Sardegna con locali rovesci al mattino sul settore nord e in miglioramento pomeridiano con schiarite sempre maggiori; nuvolosità irregolare sul resto del centro con possibili rovesci o temporali nel pomeriggio e in serata su marche, Umbria e Lazio centro-settentrionale.

Sud e SIcilia:

Cielo prevalentemente sereno, salvo moderata nuvolosità medio-alta in transito sul settore peninsulare da metà giornata e qualche addensamento più consistente in serata sulla Campania.

Temperature:

Minime stazionarie su Valle d’aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto centro-settentrionale, settori ovest di Emilia-romagna e Liguria, su quelli meridionali di Puglia e Sicilia e sulle aree ioniche di Basilicata e Calabria, in aumento sul resto d’Italia; massime stazionarie su Friuli-venezia giulia, settori est di Veneto ed Emilia-romagna, Sicilia sud-occidentale, Molise, Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, in calo anche marcato sul resto del nord e su Toscana e Sardegna, in aumento sul resto del sud e della Sicilia.

Venti:

Da moderati a localmenti forti occidentali sulla Sardegna; deboli variabili al nord con locali rinforzi orientali su coste adriatiche e immediato entroterra; deboli meridionali con locali rinforzi sul resto d’ITalia, in rotazione dai quadranti occidentali.

Mari:

Molto mosso tendente ad agitato il mare di Sardegna; mosso il medio-alto adriatico, mossi anche mar ligure, canale di Sardegna, stretto di Sicilia e tirreno centro-occidentale con moto ondoso in aumento fino a localmente agitato su mar ligure e tirreno centrale; poco mossi con moto ondoso in aumento i restanti mari.