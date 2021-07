Previsioni Meteo DOMANI mercoledì 14 | coperto al nord

Nella giornata di domani mercoledì le previsioni meteo del 14 luglio. Al nord cieli instabili con alternanza di addensamenti e schiarimenti. Al centro cieli poco nuvolosi. Al sud bel tempo generale con scarsi addensamenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 14 luglio

Nord:

Al mattino addensamenti compatti su gran parte delle regioni, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità a partire dai settori più occidentali.

Centro e Sardegna:

Isolati addensamenti compatti a ridosso dei rilievi appenninici, più estesi sulle regioni adriatiche, con deboli rovesci o temporali durante le ore centrali; cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Sud e Sicilia:

Locali annuvolamenti consistenti su coste tirreniche di Calabria e Sicilia, con locali deboli rovesci o temporali durante le ore centrali; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature:

Minime in sensibile diminuzione al centro-nord, Molise e Sicilia tirrenica, in aumento sul resto del paese; massime in aumento su coste ioniche peninsulari, Sicilia meridionale e regioni alpine centroccidentali, in diminuzione anche sensibile sul resto del paese.

Venti:

Moderati occidentali al centro-sud e sull’Emilia-romagna, con rinforzi a ridosso dell’area appenninica; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da molto mossi ad agitati il mar ligure e mare di Sardegna; da mossi a molto mossi canale di Sardegna, tirreno e stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi i restanti mari.