Lecco, bus con 25 bambini va in fiamme, l’autista li salva

Con molta probabilità è esploso un pneumatico, poi le fiamme che hanno avvolto totalmente l’autobus. Ecco cos’è accaduto

L’autista di un bus ha messo in salvo 25 bambini che erano a bordo del mezzo, prima che il veicolo prendesse fuoco in galleria lungo la Superstrada 36 che da Lecco porta a Sondrio. L’incidente è occorso a Lierna (Lecco). Il conducente del bus si è reso conto che c’era qualcosa che non quadrava ed è riuscito a fermarsi per far scendere i bambini che dovevano recarsi a Livigno per un campo estivo.

I bambini venivano dalla provincia di Como e li hanno messi in sicurezza prima che il fuoco travolgesse il bus. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 9:30 e hanno terminato le operazioni verso le 12. Sette dei 25 bambini sono finiti per accertamenti in ospedale poiché avrebbero inalato fumo, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

«Probabilmente si è verificato lo scoppio di uno pneumatico e da lì è divampato l’incendio che ha avvolto completamente il mezzo. Al nostro arrivo i bambini erano già tutti scesi e in sicurezza», ha detto all’Adnkronos uno dei vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto in cui si è verificato l’incidente con diversi mezzi per domare le fiamme.

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha commentato così l’incidente su Facebook:«Tanta paura, ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di cure mediche. Sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco di Lecco e Bellano, ai quali va il nostro ringraziamento, per spegnere il rogo».