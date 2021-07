Garagnani: «Grande emozione! Speriamo non ci sia variante Euro2020»

Il medico italiano a Londra esprime la sua preoccupazione a seguito dei «mega assembramenti» dovuti ai festeggiamenti per Euro2020.

La vittoria dell’Italia agli Europei 2020 non ha messo da parte il Covid-19 e la paura di vedere i contagi di nuovo aumentare. Il timore, infatti, è che «la situazione sembra sia sfuggita di mano» soprattutto dopo «i mega assembramenti». A dirlo è Lorenzo Garagnani, Primario di Chirurgia della mano al Guy’s & St Thomas’ Hospital, a Londra. Il medico italiano ha evidenziato come nel suo ospedale e in tanti altri ospedali in Inghilterra vi sia una «situazione di allerta».

Pericolo variante Euro2020?

Nel ripensare a quei momenti, il Dottor Garagnani dice: «È stata una emozione grandissima, fenomenale provata in un momento di forte stress. Ma sarebbe stato saggio vederla in tv». «Il Covid-19 – continua – rimane un grande problema e non va mai dimenticato». E poi lancia un messaggio all’Italia e agli italiani: «Il rischio c’è anche per l’Italia. Perché tanti tifosi si sono spostati, senza magari l’accuratezza del turista che viaggia da solo, sta attento, segue precauzioni».

Le immagini delle curve e dello stadio preoccupano non poco Lorenzo Garagnani che osserva: «I tifosi stanno insieme, stanno vicini. Sono venuti in Inghilterra e poi sono rientrati. Poche, pochissime mascherine. Mega assembramenti». Il pensiero va soprattutto a quelle persone che non hanno ancora ricevuto il vaccino, «per i giovani che se si ammalano in maniera meno grave possono però trasmettere l’infezione a chi il vaccino non può farlo» conclude il Professore associato onoratio all’Università King’s College.