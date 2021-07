Vede “draghi e mostri”, assale e picchia 5 persone

Un 30enne di Cesena, sotto l’effetto di droghe sintetiche dopo una notte trascorsa a un rave, ha picchiato 5 persone prima di essere bloccato

Un giovane di 30 anni di Cesena, ancora sballato dopo aver partecipato a un rave e assunto droghe sintetiche, ha assalito due anziani che volevano soccorrerlo, e li ha mandati in ospedale. Prima di essere catturato ha anche colpito un infermiere del 118 che si era recato sul posto per aiutarlo e ha ferito due poliziotti che dopo aver lottato a lungo con lui, sono riusciti a fermarlo.

Il 30enne vedeva “draghi e mostri” attorno a sé, ma era tutto nella sua testa. Erano i postumi dello sballo di una festa a cui aveva preso parte la sera precedente. Un rave party con alcol e droghe durante il quale il giovane aveva assunto stupefacenti in quantità tali che ancora erano in circolo nel suo corpo sotto forma di mostri spaventosi.

Tra i cinque feriti che il 30enne ha preso a bastonate, una donna di 70 anni che è ancora in ospedale per essersi fratturata una rotula. Il 30enne dopo aver colpito anche i soccorritori del 118 e della polizia è ora ricoverato di forza in Psichiatria nello stesso ospedale a Cesena.