Assassinò il vicino di casa con 22 coltellate: condannato a 26 anni

Il corpo di Fulvio Dolfi fu trovato il 16 luglio 2020, il killer fu arrestato circa 10 giorni dopo il ritrovamento del cadavere

La Corte d’Assise di Firenze ha condannato a 26 anni di carcere Bernardino Lai, 75 anni, per il delitto del vicino di casa, Fulvio Dolfi, 62 anni, pensionato, rinvenuto morto il 16 luglio 2020 nella sua casa alla periferia di Firenze. Il pm Fabio Di Vizio aveva chiesto l’ergastolo per Lai, per via dell’aggravante della crudeltà per i colpi inferti al 62enne.

Il corpo fu ritrovato parecchi giorni dopo l’omicidio, poiché i cani di un’altra vicina abbaiavano alla porta del 62enne e gli inquilini hanno così deciso di far intervenire vigili del fuoco e polizia per un controllo. Lai ha inferto a Dolfi 22 coltellate e l’anziano era morto dissanguato.

Nella casa di Dolfi i militari hanno trovato tracce di lotta, arredi rovesciati e danni. Il 62enne aveva cercato di difendersi ma inutilmente. Sulla scena del delitto furono trovate tracce di sangue di Lai. Il killer fu catturato circa 10 giorni dopo il ritrovamento del cadavere da parte della polizia di Firenze.

Il legale di Lai, Letizia Franceschi, aveva chiesto che il suo assistito fosse assolto perché non avevano trovato l’arma del delitto, non c’era un movente per l’omicidio e non è stata definita l’ora della morte se non su un vasto arco di tempo.