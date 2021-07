Migranti, Alarm Phone:«80 persone alla deriva in Sar Malta»

«Forse una bambina è svenuta, sono persone che stanno fuggendo dalla Libia e sono in pericolo». Così Alarm Phone su Twitter

Alarm Phone lancia un nuovo allarme su un barcone di migranti con 80 persone a bordo. Da ieri, 13 luglio, l’ente ha scritto:«Le persone sono esauste e hanno parlato delle condizioni di difficoltà di una bambina che probabilmente è svenuta. Le onde sono alte e c’è molto vento». Il barcone è alla deriva nella zona Sar di Malta.

Alarm Phone ha poi dato altri due aggiornamenti. Nel primo, ha twittato che «sono in fuga dalla Libia e si trovano in pericolo. C’è vento forte e la barca è alla deriva. La situazione delle 80 persone è critica». Nell’ultimo aggiornamento hanno scritto:«A più di 12h dalla prima allerta, le 80 persone sono ancora in pericolo. La situazione drammatica a bordo. Il mercantile Chembulk è a poche centinaia di metri ma resta a guardare e non soccorre. Queste persone hanno bisogno di soccorso e di un POS in Europa!».