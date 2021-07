Giallo in un hotel abbandonato: ragazzo trovato morto sul fondo della piscina

Il corpo di Marco Bernardini, 37 anni, è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 12 luglio, sul fondo della piscina esterna dell’hotel Firenze di via Valerio Flacco ad Abano Terme (Padova), chiuso da tempo e di cui è in corso una procedura di vendita all’asta. A fare la terribile scoperta, intorno alle 18, il custode della struttura alberghiera.



Secondo i primi accertamenti medico legali, il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa. Dalle prime indagini, si è inoltre potuto comprendere che, Bernardini avrebbe scavalcato la recinzione esterna dell’albergo intorno alla mezzanotte fra venerdì e sabato scorsi. Nei giorni prima di morire, Marco sarebbe stato in un hotel di Abano, venerdì verso le 23 sarebbe uscito e mai più rientrato. Per ora l’ipotesi più probabile è quella del suicidio. Non vi sono infatti sul corpo di Marco ferite che lascino pensare ad un’aggressione. Al momento non è da scartare nemmeno l’eventualità che il 37enne sia rimasto vittima di un incidente. La piscina in cui è stato trovato ha pochi centimetri di acqua piovana al suo interno, in quanto svuotata da tempo. Potrebbe anche essersi trattato di un malore ma non spiegherebbe come mai l’uomo si sia voluto introdurre di notte, in un albergo chiuso da tempo.

L’intervento del guardiano

Il guardiano, una volta fatta la tragica scoperta, ha immediatamente informato le forze dell’ordine e sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia termale, seguiti poco dopo dai vigili del fuoco del distaccamento aponense, che hanno provveduto al recupero della salma dalla piscina.

Chi era Marco

Marco Bernardini ricopriva l’incarico di responsabile commerciale della “Publicober Smt”, di via Emilia 7 a Rubano, l’azienda di famiglia specializzata nella vendita di attrezzature ricondizionate per l’industria.