Iran: scambio prigionieri con Usa. Teheran conferma che ci sono colloqui in corso con gli Stati Uniti

L’Iran conferma che il paese ha avviato il dialogo con gli Stati Uniti per quanto riguarda lo scambio di prigionieri. Il portavoce del governo di Teheran, Ali Rabiei, in conferenza stampa ha detto che le autorità iraniane sono ‘‘pronte allo scambio di tutti i prigionieri politici in cambio della liberazione di tutti i detenuti iraniani nel mondo”. Compresi quelli “che sono stati detenuti dietro ordine degli Stati Uniti“, ha aggiunto.

Sabato l’inviato degli Stati Uniti per l’Iran, Robert Malley, ha dichiarato che il presidente Joe Biden insiste. L’Iran deve rilasciare tutti gli americani e non accetterà un “accordo parziale”.